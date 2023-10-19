У розмові з генсеком ООН Зеленський обговорив ситуацію в Ізраїлі, у Палестині, загалом на Близькому Сході.

Президент України провів розмову з президентом США Байденом, і висловив йому вдячність за лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також сьогодні президент України говорив із Генсеком ООН Гутеррішем про те, як інституції ООН можуть допомогти нашій країні, нашим людям упродовж зими.

“Говорили й про продовольчу безпеку – про маршрути експорту продовольства з України в Чорному морі, про необхідність захисту для українських портів від російських терористичних ударів. Запросив пана Генерального секретаря на продовольчий саміт – саміт нашої гуманітарної ініціативи “Зерно з України”, який відбудеться в листопаді. Я відзначив і активну участь ООН у глобальних зусиллях щодо Формули миру та готовність надіслати представника ООН на наступну зустріч у форматі радників”, - сказав президент, і додав, що сторони обговорили й ситуацію в Ізраїлі, у Палестині, загалом на Близькому Сході.

Сьогоднішній день президент України розпочав із робочої поїздки містами Київської області – тими містами й селами, які постраждали від російської окупації.

“Звичайно, треба зробити дуже багато – дуже багато відбудувати, поновити, аби в Україні не залишилося жодної руїни. Але вся ця робота заснована на одному – на щирості сердець людей, які з нами, які так само цінують життя, і свободу, і сміливість, як ми в Україні. Я вірю, що саме таких людей у світі більшість. І треба й надалі робити все можливе й неможливе, щоб світова більшість була з Україною”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом обговорив широке коло питань, зокрема співрозмовники розглянули можливості подальшого посилення далекобійних спроможностей українських військ.