Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу

Від початку 2023 року від українців надійшло вже 1093 звернення.

Офіс омбудсмана здійснив моніторинг 100% військово-лікарських комісій.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що від початку 2023 року від українців вже надійшло 1093 звернення.

Моніторинг розпочався ще з 2022 року і продовжився в цьому році. "У серпні ми зафіксували позитивні зрушення у порівнянні з минулим роком, однак виявили й недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, котрі впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов’язаних", - повідомив омбудсман.

Він додав, що перевірити ВЛК у всіх областях, зокрема, і прифронтових. Здійснили моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладів.

Серед виявлених проблем, що стосуються дотримання прав людини:

відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,

формальність у проходженні ВЛК («Скарги є? Немає? Придатний!»),

корупційна складова,

недотримання електронної черги,

невиконання вимоги Постанови КМУ від 18.04.2023 №343 щодо долучення до здійснення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін.

"Наш Офіс стане ініціатором здійснення робочої групи за участі всіх відповідальних державних відомств... Також вкажемо на необхідність ухвалення рішень щодо порядку використання електронної системи охорони здоров’я у роботі з військовослужбовцем, який проходить ВЛК; перегляду тарифу на оплату медогляду комісією ВЛК; здійснення навчання чи проходження тренінгів цивільних фахівців, які залучені до роботи ВЛК; приведення приміщень ВЛК до належного рівня з урахуванням фактори безбар'єрності та доступності, та ін.", - заявив Лубінець.

Він додав, що його Офіс продовжить реагувати на звернення громадян та працюватиме над тим, аби права військовослужбовців не були порушені.

Нагадаємо, у вересні Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Так Президент розпорядився перевірити рішення МСЕК та ВЛК.

Нещодавно стало відомо, що ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень за фактом порушень у військкоматах та ВЛК.