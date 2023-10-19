Єрмак обговорив із президенткою Європарламенту підготовку до саміту миру і залучення лідерів країн Глобального Півдня

Також ішлося про ситуацію на фронті й важливість захисту української цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.

Співрозмовники обговорили нещодавнє схвалення Євроарламентом мандата щодо створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Також ішлося про ситуацію на фронті й важливість захисту української цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Ще одне важливе питання переговорів - підготовка до Глобального саміту миру.

"Запросив Європарламент долучитися до третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників. Залучення Європарламенту до імплементації Української формули миру сприяє розширенню кола тих, хто її підтримує, і наближає проведення Глобального саміту миру за участю провідних лідерів Глобального Півдня", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні заступник глави ОПУ Ігор Жовква заявив, що через ситуацію на Близькому Сході Глобальний саміт миру, який ініціює Україна, таки відбудеться. Крім того, саміт стає ще більш актуальним через війну в Ізраїлі.

Видання Financial Times повідомляло, що схвальна реакція Заходу на дії Ізраїлю в Газі підірвала багатомісячні зусилля виставити агресором Росію, яка напала на Україну. Особливо це стосується підтримки країн Глобального Півдня, які не наважувалися обирати сторону у війні Росії проти України.