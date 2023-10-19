Росіяни скинули 10 авіабомб на Берислав, поранені двоє жінок

Ще дві авіабомби ворог випустив по селу Веселе на Херсонщині.

Російські військові обстріляли з авіації Херсонську область. По Бериславу ворог випустив 10 бомб. Внаслідок атаки поранені двоє жінок.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику", – йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що з пораненням кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставлено жінку 55 років.

У Бериславі пошкоджені службові автівки. Ще дві авіабомби поцілили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські окупанти вкотре обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом росіян були Корабельний район та передмістя. Інформація про постраждалих не надходила.