За оптимістичним сценарієм F-16 будуть в Україні з початку 2024 року, – Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 за оптимістичним сценарієм будуть в Україні в першій половині наступного року.

Про це міністр заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

“Щойно пілоти завершать навчання (а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього) літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 зʼявилися в українському повітрі, – це тренування пілотів і підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, – перша половина наступного року”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що партнери ухвалили всі принципові рішення, а також відзначив турне президента Володимира Зеленського Нідерландами та Данією, в рамках якого були надані обіцянки поставити літаки Україні. Останнім надбанням авіаційної коаліції, за словами глави МЗС, є рішення Бельгії.

Нагадаємо, за словами голови Пентагону Ллойда Остіна, винищувачі F-16 можуть з’явитися в Україні на початку наступного року. Наразі триває навчання українських льотчиків та технічного персоналу.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков також прогнозував, що Україна може почати застосовувати літаки F-16 навесні 2024 року.