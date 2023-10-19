Відомство повідомило, що основна маса неякісної їжі – м'ясні та м'ясо-рослинні консерви.

Міністерство оборони заявило, що протягом вересня не допустило поставку понад 60 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, яке підпорядковується Центральному управлінню контролю якості, провели понад сто перевірок та оглянули близько двох тисяч тонн продуктів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основна маса неякісної їжі – м'ясні та м'ясо-рослинні консерви.

Серед найпоширеніших порушень – невідповідність вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) та технічним умовам виробника (ТУ), відсутність якісних документів на продукти (якісні посвідчення, декларація виробника), порушення маркування або його відсутність, протермінована продукція та порушення умов зберігання.

Також повідомляється, що наразі тривають планові та позапланові перевірки якості продуктів, які вже надійшли до військових частин від постачальників.

Нагадаємо, у вересні Міноборони заявило, що стягує 456 млн гривень з недобросовісного постачальника сухпаїв. При цьому напередодні Офіс Генпрокурора заявив, що попередив поставку ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів. Засвідчено факт прийняття Міністерством оборони неякісної продукції.