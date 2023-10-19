У Івано-Франківську адміністратор телеграм-каналу про повістки отримав штраф, а його “колега” на Волині – умовний строк

Обоє уклали угоду про визнання винуватості. Один із них отримав штраф у 100 тисяч гривень, інший – умовний строк в 1 рік.

У Івано-Франківську та у місті Камінь-Каширський на Волині адміністратори телеграм-каналів, де повідомляли про місця роздачі повісток, отримали штрафи.

Про це свідчать судові вироки у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Так, 16 жовтня Івано-Франківський міський суд визнав особу винною у перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України). До цього обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Йому присудили штраф у розмірі 102 тисяч гривень, без конфіскації майна.

2 жовтня Камінь-Каширський районний суд Волинської області визнав іншу особу винною у тому ж правопорушенні і на підставі угоду про визнання винуватості призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років із випробувальним терміном 1 рік.

Зазначимо, що ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, 1 вересня Полтавський суд арештувавyв на два місяці фітнес-тренера, що принижував та ображав український військових та спричинив тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу. Права на заставу немає.