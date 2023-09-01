Суд арештував фітнес-тренера з Полтавської області, що чіплявся до військових та ображав їх

Полтавський суд арештувавyв на два місяці фітнес-тренера, що принижував та ображав український військових та спричинив тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу. Права на заставу немає.

Фігурант загалом поширив близько 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення стримування збройної агресії ворога. Про це повідомили в Національній поліції.

"Районний суд задовольнив клопотання слідчих та прокуратури й обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генерального прокурора, полтавцю оголосили підозру в умисному заподіянню працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, образу честі і гідності військовослужбовця, а також виготовлення і поширення матеріалів, які містять образу його честі і гідності (ч. 2 ст. 345, ч. 1, 2 ст. 435-1 КК України).

"Нагадаємо, за даними слідства, у серпні на одній із вулиць Полтави чоловік словесно образив та принизив працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували свої службові обов’язки. Одним із працівників був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій", – зазначили в Офісі генпрокурора.

27-річний фітнес-тренер вів блог у соцмережах і знімав на відео, як він чіпляється до чоловіків у військовій формі. Він принижував захисників. 29 серпня його вдалося затримати. Під час затримання чоловік чинив опір і завдав травм правоохоронцю. Перевіряються дані про використання "блогу" чоловіка російськими пропагандистами.