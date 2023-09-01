РФ сім разів била по Чернігівській області, у Дніпропетровській два дні поспіль обстрілювала одну громаду

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли сім разів (37 вибухів). Ворог обстрілював прикордоння із гранатометів, мінометів. Обстріл – по території Корюківського, Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Хотінська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня рашисти здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська, Шалигинська громади.

У Дніпропетровській вночі агресор обстріляв Великомихайлівську громаду в Синельниківському районі. Пошкоджена лінія електропередач. По цій громаді знову цілив вранці. Спрямував свою артилерію і на Нікопольський район. Поцілив по Марганецькій громаді. Наслідки атак уточнюються. Попередньо – минулося без загиблих та поранених. Вчора вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Снаряди пошкодили чотири приватні будинки, господарську споруду, лінії електропередач та газогін. Люди вціліли.

У Кіровоградській під час ранкової тривоги сьогодні зранку збили крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає.

У Луганській учора від ворожих атак постраждали Новоєгорівка та Білогорівка. Також Невське та Твердохлібове потрапили під артилерійський вогонь росіян. За добу противник здійснив 158 обстрілів (553 снаряд).

У Харківській минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Борова, Куп’янськ, Кислівка. По Чернещині відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми. Минулося без постраждалих. Унаслідок ударів по центральній частині Куп’янська – території автовокзалу, центрального ринку – пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній. У населеному пункті Копанки внаслідок обстрілу КАБ-ами було пошкоджено житловий будинок, постраждав 49-річний чоловік (контузія). У населеному пункті Западне через обстріли окупантів горів житловий будинок Постраждалих немає.

У Запорізькій за минулу добу від терору рашистів постраждав 21 населений пункт. 83 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір'я, Червоного, П'ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області. Також ворог здійснив чотири БпЛА-атаки по Оленівці, Білогір'ю, Новодарівці та Кам'янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам'янському. Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку та 67-річного чоловіка, крім цього поранення отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові; всіх доставлено в лікувальну установу. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Донецькій минулої доби рашисти обстріляли 15 населених пунктів: Авдіївку, Часів Яр, Велику Новосілку, Зарічне, Райське, Щербинівку, Мемрик, Мирне, Неліпівку, Новокалинове, Новоукраїнку, Урожайне, Успенівку, Шахтарське, Шевченко. Пошкоджено сім житлових будинків (з них два – багатоквартирних), адмінбудівля сільськогосподарського підприємства, приміщення олійного цеху, 20 гаражів, християнський духовний центр, ЛЕП. За добу по області – одна людина загинула, одну поранено.

У Миколаївській вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 61 обстріл (290 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 21 населеного пункту області. У полі, що поблизу Нової Камʼянки, на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення, постраждалого шпиталізували. Внаслідок обстрілу Веселого несумісні з життям травми отримав 69-річний чоловік. За добу через російську агресію одна людина загинула, одна – дістала поранення.

Нагадаємо, у Вінницькій ОВА повідомили, що вночі по приватному підприємству вдарила російська ракета. Є постраждалі.

За даними Генштабу, ворог завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.