Росія створила підводний бар’єр для стримування атак морських дронів на Кримський міст, − британська розвідка

Керченська протока є вузьким проходом для військового матеріально-технічного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія сильно залежить від Кримського мосту та поромів для перетину проток.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар’єри, разом із заходами активного захисту − системами протиповітряної оборони, щоб підвищити живучість водних переходів і мінімізувати шкоду від майбутніх атак. Важливість мосту як для матеріально-технічного забезпечення, так і для символіки російської окупації, зумовлює ці масштабні заходи захисту.

Станом на 29 серпня 2023 року зображення підтверджують, що Росія створила підводний бар’єр із затоплених кораблів і стримуючих бонів для стримування атак морських дронів на Кримський міст.

У південній частині мосту сюди входять кілька суден на відстані 160 метрів одне від одного. Вони розташовані в тому ж місці, де 17 липня відбулася атака українського безпілотника “Морський малюк”.

Раніше, у вересні 2022 року, Військово-Морські сили Росії протягом кількох днів короткочасно випробували радіолокаційні приманки на баржах, які, ймовірно, будуть стримувати ракети радіолокаційного наведення. Інші контрзаходи для захисту мосту включають використання димогенераторів TDA-3, встановлених на вантажівці, у травні 2023 року відбулися навчання. Димогенератори активували для стримування вхідних повітряних загроз 12 серпня 2023 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 September 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CcYN3lRAHW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 1, 2023

Нагадаємо, за рік на Кримському мості двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. Автомобільний рух мостом відновили в лютому 2023 року, залізничний – у травні.

Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.