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У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською

Хлопець отримав поранення голови та лівої стопи. 

У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Фото: Google Maps

Прокуратура Геттінгена розслідує замах на ненавмисне вбивство 10-річного українського хлопчика в Айнбеку.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Геттінгена.

Зазначається, що невідомий напав 26 серпня 2023 року близько 18:40 на мосту Reinserturmweg на українських дітей.

Невідомий чоловік поскаржився, що діти розмовляють українською, а повинні говорити російською. Чоловік також зазначив, що Україна почала війну. 

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Після цього невідомий потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. В результаті він отримав поранення голови та лівої стопи. 

“Коли хлопець лежав у каналі, невідомий зловмисник кинув у нього скляну пляшку, яка влучила потерпілому в область правого плеча. Після цього невідомий зник з місця злочину”, - йдеться у повідомленні.

Поліція розповіла, що чоловік на вигляд 40-45 років був одягнений у синю футболку, чорну кепку та джинсові шорти.

Нагадаємо, навесні іспанська поліція ліквідувала злочинне угруповання, члени якого грабували українських біженців.

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