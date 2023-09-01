В Україну повернули 11 дітей, яких росіяни утримували на окупованій Херсонщині

Навчатися в освітніх закладах України зможуть 11 дітей, яких повернути додому з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Цій події передувала кропітка праця багатьох служб. Це Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організація Save Ukraine, Українська мережа за права дитини та багато інших", - зазначили в ОВА.

Серед дітей, яких вдалося повернути, шестеро позбавлені батьківського піклування, п’ятеро мають сім’ї. Найменшій дитині - 2 роки, найстаршій - 16.

Нагадаємо, глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що за останній тиждень додому повернули 11 дітей.

Нещодавно Україні вдалося повернути 14-річну дитину з тимчасово окупованої території Херсонської області.