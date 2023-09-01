Псков. Стратегічні бомбардування
Псков. Стратегічні бомбардування
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
ГоловнаСуспільствоПодії

В Укроборонпромі розповіли, як будуть боротися з корупцією

Стратегія запобігання, виявлення та протидії корупції - короткострокова, розрахована на 2023-2024 роки. 

В Укроборонпромі розповіли, як будуть боротися з корупцією
Фото: Укроборонпром

Укроборонпром із Міністерством стратегічних галузей промисловості України та НАЗК представив Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції.

Про це йдеться на сайті товариства.

Стратегія - короткострокова, розрахована на 2023-2024 роки. Серед першочергових кроків - формування культури несприйняття корупції, забезпечення відповідальності за неї, побудова системи каналів, які повідомлятимуть про прояви корупції.

Гендиректор "Української оборонної промисловості" Герман Сметанін повідомив, що для забезпечення прозорого відбору керівників підприємств створена та починає роботу комісія з відбору кандидатів на зайняття керівних посад. До неї включили представники Укроборонпрому, громадських організацій, а також країн-партнерів. 

"Ми повертаємо закупівлі на Prozorro і вже маємо успішний кейс із централізованої закупівлі електроенергії з економією майже 50 млн грн. І по-третє, ми оновлюємо політику управління майном підприємств ОПК", - сказав Сметанін.

У товаристві додали, що стратегію боротьби з корупцією розробили з урахуванням вимог законодавства України, у відповідності до Конвенції ООН проти корупції, рекомендацій ОЕСР та Політики НАТО з виховання доброчесності тощо. В ній також враховані звіти від НАЗК, ГО “Разом проти корупції” та неурядової організації “StateWatch”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, раніше шестеро службових осіб одного з державних підприємств Укроборонпрому отримали підозри в розтраті бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млн грн. Торік директорові одного з підприємств УОП, якого піймали на хабарі, призначили 2,6 млн грн застави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies