В Укроборонпромі розповіли, як будуть боротися з корупцією

Укроборонпром із Міністерством стратегічних галузей промисловості України та НАЗК представив Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції.

Про це йдеться на сайті товариства.

Стратегія - короткострокова, розрахована на 2023-2024 роки. Серед першочергових кроків - формування культури несприйняття корупції, забезпечення відповідальності за неї, побудова системи каналів, які повідомлятимуть про прояви корупції.

Гендиректор "Української оборонної промисловості" Герман Сметанін повідомив, що для забезпечення прозорого відбору керівників підприємств створена та починає роботу комісія з відбору кандидатів на зайняття керівних посад. До неї включили представники Укроборонпрому, громадських організацій, а також країн-партнерів.

"Ми повертаємо закупівлі на Prozorro і вже маємо успішний кейс із централізованої закупівлі електроенергії з економією майже 50 млн грн. І по-третє, ми оновлюємо політику управління майном підприємств ОПК", - сказав Сметанін.

У товаристві додали, що стратегію боротьби з корупцією розробили з урахуванням вимог законодавства України, у відповідності до Конвенції ООН проти корупції, рекомендацій ОЕСР та Політики НАТО з виховання доброчесності тощо. В ній також враховані звіти від НАЗК, ГО “Разом проти корупції” та неурядової організації “StateWatch”.

Нагадаємо, раніше шестеро службових осіб одного з державних підприємств Укроборонпрому отримали підозри в розтраті бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млн грн. Торік директорові одного з підприємств УОП, якого піймали на хабарі, призначили 2,6 млн грн застави.