Шістьох службових осіб підприємства Укроборонпрому підозрюють у розтраті бюджетних коштів - закупили неякісні товари для ЗСУ

Шестеро службових осіб одного з державних підприємств Укроборонпрому отримали підозри в розтраті бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млн грн.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Під час слідства встановили, що зловмисники в в березні 2022 року закупили неякісні товари військового призначення для ЗСУ.

"Ці службовці, зловживаючи своїм становищем, уклали договори з фізичними особами підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення, на підставі яких були перераховані кошти у сумі 1,98 млн грн та 3,49 млн грн відповідно. Згадані товари не відповідали умовам договору, проте були передані одній з військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань. Неналежна категорійність та якість продукції унеможливила її використання", - розповіли в БЕБ.

Факти невідповідності технічним умовам продукції підтвердили судові експертизи та інші докази

В результаті зловмисникам повідомили про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України(розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які спричинили тяжкі наслідки).

Вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Ділки намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн гривень.

Підозри в шахрайстві отримали представники Міністерства оборони України, які, виконуючи доручення із закупівлі військової амуніції для Збройних сил України, заволоділи коштами на суму $580 тис.