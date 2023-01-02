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Під Маріуполь перекинули "мобіків" зі старими танками, - Андрющенко

Поки що мобілізовані шукають під Маріуполем горілку.

Під Маріуполь перекинули "мобіків" зі старими танками, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

У село Урзуф під Маріуполем прибули нещодавно мобілізовані росіяни. Разом з ними у селище доставили старі танки.

Про це у Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В Урзуф заїхали «свіжі» мобілізовані з Московії. Тих, яких наче вже як місяць не має бути. Всіх призвано нещодавно. По прибуттю в пункт постійної дислокації одразу зайнялись пошуком «боєкомплекту» основної зброї. Горілки. З перемінним успіхом», - написав Андрющенко.

За його словами, в Урзуф також доставили близько семи танків старої модифікації.

Нагадаємо, що 25 грудня Андрющенко повідомив, що російські загарбники перекидають додаткову військову техніку з Маріуполя через Мангуш на Бердянськ та Мелітополь. Перед цим колони російської техніки залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама поблизу Маріуполя.

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