У Харкові повністю відновили подачу тепла до будинків

Протягом останніх двох днів регіону вдалося обійтися без планових відключень світла.

На Харківщині стабілізовано ситуацію з електропостачанням, в обласному центрі повністю відновлено опалення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні теплопостачання у місті повністю відновлено. Щодо електроенергії, ми ситуацію повністю стабілізували", - сказав Синєгубов.

Він повідомив також, що протягом останніх двох днів регіону вдалося обійтися без планових відключень електроенергії. За словами Синєгубова, відсьогодні в області планується знову застосовувати планові відключення, проте якщо виділені ліміти даватимуть можливість, то ці відключення не застосовуватимуть у повному обсязі.

Унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами, у Харкові без опалення було близько 1250 будинків.

Нагадаємо, що 31 грудня Синєгубов казав, що у Харківській області через загрозу ракетних ударів можливі тимчасові відключення електрики.