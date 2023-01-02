Голові центробанку Росії оголосили підозру за "рубльову зону" на окупованих територіях України

Вона надала згоду на діяльність російських банків в українських містах та селах.

Очільниці центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній заочно оголосили підозру за оголошення "рубльової зони" на тимчасово окупованих територіях України. Поплічницю окупаційного режиму підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість держави.

За даними слідства, підозрювана з квітня 2014 року, а також в період масштабного вторгнення РФ в Україну, організувала відкриття відділень центрального банку РФ на території АР Крим, м. Севастополь, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Вона надала згоду на діяльність державних російських банків. Це призвело до впровадження обігу рубля на території України для підтримки воєнної окупації. Досудове розслідування триває", – зазначили в повідомленні.

Ельвіра Набіулліна очолює центральний банк Росії з 2013.