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Із продовженням війни зростає інтерес російських спецслужб до Німеччини, – ЗМІ

Берлін очікує на збільшення кількості російських кібератак і кампаній дезінформації.

Із продовженням війни зростає інтерес російських спецслужб до Німеччини, – ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Інтерес російських спецслужб до Німеччини зростає з продовженням війни Росії з Україною.

Про це агентству dpa повідомив голова Федерального відомства із захисту конституції ФРН Томас Хальденванг, передає "Радіо Свобода".

Хальденванг прокоментував нещодавнє повідомлення про арешт співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Затриманого підозрюють у передачі російській стороні секретної інформації. 

Хальденванг припустив, що Росія намагається компенсувати висилку 40 співробітників російського дипвідомства через ситуацію з Україною.  Він також припускає, що Москва спробує компенсувати втрати або за допомогою так званих роз'їзних агентів, або за допомогою іншого прикриття.

"Ми докладаємо великих зусиль, щоб не допустити приїзду до Німеччини нових осіб, які можуть бути причетні до російських служб", – наголосив Хальденванг, уточнивши, що ФРН посилила видачу віз росіянам.

Він зазначив, що Берлін очікує на збільшення кількості російських кібератак і кампаній дезінформації, але служба зовнішньої розвідки ФРН добре підготовлена для вирішення поточних завдань.

Хальденванг також зараховує Китай та Іран до держав, чиї спецслужби ведуть значну діяльність у Німеччині.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Німеччини Аналена Бербок наголосила, що з цією Росією не може бути нормальних відносин.

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