"Ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою", – президентка Європарламенту

Президентка Європарламенту Роберта Мецола у новорічному привітанні запевнила українців у продовженні підтримки.

2022 рік вона назвала складним для Європи. У відеозверненні очільниця Європарламенту згадала про боротьбу з коронавірусом, кліматичні виклики, енергетичну кризу – і все це на тлі брутального вторгнення до України.

"У 2023 році ми маємо подвоїти захист наших цінностей. Більш важливо, ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою. Миром із гідністю. І миром із безпекою", – зазначила вона.

May the upcoming year continue to show the power of Europe to bring about progress, to help bring about positive change.



To remind us that as Europeans, there will always remain so much more that unites us rather than divides us.



I wish you all a Happy New Year! pic.twitter.com/KJ9tYHf3oT — Roberta Metsola (@EP_President) December 31, 2022

Про Україну в новорічних привітаннях також згадували президенти Польші та Франції. Анджей Дуда наголосив, що в 2023 році наслідки російської війни в Україні не зникнуть, тож боротьба триватиме. Еммануель Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на Францію та Європу.