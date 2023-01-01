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"Ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою", – президентка Європарламенту

Роберта Мецола у новорічному привітанні назвала 2022 рік складним для Європи. 

"Ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою", – президентка Європарламенту
Роберта Мецола
Фото: скріншот

Президентка Європарламенту Роберта Мецола у новорічному привітанні запевнила українців у продовженні підтримки. 

2022 рік вона назвала складним для Європи. У відеозверненні очільниця Європарламенту згадала про боротьбу з коронавірусом, кліматичні виклики, енергетичну кризу – і все це на тлі брутального вторгнення до України. 

"У 2023 році ми маємо подвоїти захист наших цінностей. Більш важливо, ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою. Миром із гідністю. І миром із безпекою", – зазначила вона. 

Про Україну в новорічних привітаннях також згадували президенти Польші та Франції. Анджей Дуда наголосив, що в 2023 році наслідки російської війни в Україні не зникнуть, тож боротьба триватиме. Еммануель Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на Францію та Європу. 

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