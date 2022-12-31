Північна Корея випробувала балістичні ракети у напрямку Японського моря

Північна Корея запустила зранку 31 грудня балістичні ракети у напрямку Японського моря. Вони впали на східне узбережжя Корейського півострова, повідомляє Anadolu Agency.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї також підтвердив, що балістичні ракети були випущені з території, яка розташована за 60 км на південь від Пхеньяну.

Через інцидент уряд Японії направив КНДР дипломатичний протест через своє посольство у Пекіні.

Тим часом Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США заявило, що ракетні випробування Північної Кореї не є загрозою для сил США, Японії та Південної Кореї.

Нагадаємо, днями безпілотники КНДР перетнули кордон Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на засіданні правлячої Трудової партії оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік. Мова йде про інтенсивні випробування зброї.