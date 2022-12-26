Безпілотники КНДР перетнули кордон Південної Кореї

Таке вже було пʼять років тому, втім зараз один із апаратів літав не в прикордонні, а над Сеулом.

Південна Корея підняла в небо бойові літаки та ударні вертольоти і здійснила попереджувальні постріли через перетин її кордону безпілотниками КНДР. Військові помітили апарати, коли вони пролітали над так званою демаркаційною лінією між Кореями, пише Reuters.

Це перший відомий запуск дронів з боку КНДР від 2017 року. Ймовірно, апарати мали розвідувальну місію. Тоді його виявили в прикордонні, а зараз щонайменше один безпілотник пролетів над столицею – Сеулом, повідомило місцеве телебачення.

Через інцидент на годину призупинили рейси з аеропортів Інчхон і Гімпхо.

Нагадаємо, що цього року Пхеньян активізував запуски ракет і навіть випробував міжконтинентальну балістичну. Останній запуск КНДР провела 18 грудня. Ракета впала поза межами виключної економічної зони Японії у воду.