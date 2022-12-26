Підвищення рівня молодіжного екстремізму у рф

На тлі військової агресії росії проти України, в регіонах росії стали фіксувати зростання рівня молодіжного екстремізму. У кремлі, коментують таке явище, як успішна робота спецслужб України та спецслужб країн НАТО, але політологи та дослідники, які працюють на пострадянському просторі, стверджують, що зростання протестного настрою в росії дійсно збільшилося у зв'язку з тим, що діти, підлітки та молоді люди, що проживають у регіонах росії стривожені і бояться, що можуть бути мобілізовані, а згодом і вбиті через військову агресію росії проти України.

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До початку військової агресії росії проти України в кремлі, за останні роки, були стурбовані зростанням молодіжного екстремізму, який виражався в масовій підтримці політичного ув'язненого Олексія Навального, а також послідовниками ідеології кримінального світу АУЄ (арештантський уклад єдиний), яка широко поширювалася у молодіжних колах росії.

У розумінні чиновників кремля екстремізм – це будь-яке діяння, спрямоване на насильницьке захоплення влади чи насильницьке утримання влади, або на насильницьке захоплення конституційного ладу держави, так і на насильницьке посягання громадської безпеки. Але слід розуміти, що кремлівські функціонери прирівнюють протестну активність громадян рф до екстремізму, для того щоб здійснити вплив на активну частину суспільства рф з метою зменшення акцій протесту у регіонах росії.

Аналітики інституту «Стратегічних досліджень і безпеки» проаналізували результати соціологічних досліджень, які проводилися на території рф з лютого до серпня цього року, тобто з перших днів військової агресії росії проти України.

Фонд "Общественное мнение" (рф) опублікував результати дослідження на тему: «Протестні настрої серед громадян росії»:

Результати дослідження були наступні: взяти участь у протестних акціях були готові від 15% до 23% респондентів; Пік (23%) припав до кінця лютого 2022 року, тобто в перші дні військової агресії росії проти України, потім були репресії і протестна активність впала до 18% у серпні.

За даними Левада-центру рф (визнано в росії іноземним агентом) протестна активність у травні 2022 року становила 9%, але в дослідженні зазначається, що в березні 2022 року, протестна активність становила 18%. У Левада-центрі виявили три групи населення, які найактивніше готові були вийти на протест:

1. Групи з низьким рівнем матеріального становища – 16%.

2. Групи респондентів, які вважають, що рф, як держава рухається по невірному шляху - 20%.

3. Групи респондентів, які не схвалюють діяльність президента рф путіна – 25%.

У червні 2022 року соціологи Левада-центру провели дослідження, в якому з'ясовували ставлення росіян до військової агресії рф проти України. За результатами дослідження, серед молодих людей віком 18-24 років не підтримують дії росії в Україні:

15% - безперечно ні;

21% – скоріше ні.

У віковій категорії 25-39 років, на таке саме запитання відповіли:

10% - безперечно ні;

15% - скоріше ні.

Результати вищезгаданих соціологічних опитувань, стали фундаментом пошуку груп чи осередків, через які пішла б реалізація протесаного настрою серед місцевого населення у регіонах рф. Паралельно з процесами досліджень соціологічних та політологічних груп, з квітня 2022 року у регіонах рф починаються акції протесту мало чисельних груп активістів, які не згодні з діями очільників кремля щодо військової агресії рф проти України. Слід зауважити, що на протести виходили категорії громадян, які належать до молоді. Репресивна машина «правоохоронних» органів влади кремля та спецслужби рф, відразу заявили, що у рф з'явилися нові форми молодіжного екстремізму. Загалом діяльність протестних груп молоді у рф, можна розділити на три групи:

1. Громадські протести молоді із закликами до припинення військової агресії проти України. Наприклад, у м. Єкатеринбург на публічний протест вийшли студенти, які висловлюють протест проти розміщення символу агресії проти України на стіні головного корпусу їхнього ВНЗ. Звичайно раніше, такі дії взагалі не вважалися «екстремізмом», але після початку військової агресії росії проти України, були внесені поправки до кримінального кодексу та кодексу про адміністративні порушення росії, як наслідок такі дії стали вважати екстремізмом;

2. Індивідуальні дії нечисленних груп осіб, які здійснювали дії, спрямовані на знищення майна інших громадян, на яких були зображені символи військової агресії росії проти України. Наприклад, у росії була затримана група людей через підпал автомобіля співробітника поліції на якому був зображений символ військової агресії рф проти України, підпал авто записувався на відео;

3. Колективні дії груп осіб спрямовані на псування адміністративних будівель або залізничних ліній. До цього випадку варто віднести масові підпали військкоматів на території рф та транспортних ліній залізничного транспорту з початку військової агресії.

У МВС росії наводять такі цифри одного з регіонів рф: з 61 припиненого злочину екстремістської спрямованості 26 готувалися людьми віком до 25 років. Провладні аналітики кремля, говорять про те, що через початок військової агресії росії проти України, з'явилися нові форми екстремістської діяльності, які виявляються в групах молодих людей, що проживають у різних регіонах росії, що у свою чергу робить необхідним зміну трактування дій, що відносяться до екстремізму, а також і посилення правових норм федерального закону «Про протидію екстремістської діяльності» у вигляді зміни санкцій на більш жорсткі. Також зазначається, що за молодіжним екстремізмом в росії, стоять зовнішні генеруючі чинники, такі як іноземні спецслужби. Основною загрозою молодіжного екстремізму, аналітики кремля вбачають його возз'єднання з наявністю зростаючого явища в регіонах росії, таким як національний сепаратизм.

В Україні та інших країнах світу вже звикли, що у всіх бідах кремль звинувачує західні спецслужби. Але знаючи ситуацію в окупованих частинах Луганської та Донецької областях, після проведення примусової мобілізації серед чоловічого населення, можна зробити висновок, що зростання протестного потенціалу серед молоді росії пов'язане з тим, що молоді люди, які проживають у регіонах рф, просто не хочуть помирати за диктаторський режим, а сім'ї не хочуть ховати своїх чоловіків та синів. Звідси йде й зростання національного сепаратизму, який обумовлений бажанням місцевого населення етнічних регіонів рф, у відмові брати участь у реалізації диктаторських волевиявлень, а люди, які налаштовані вороже до федерального центру вважають, що необхідно відокремлення від кремля з однією лише метою – відділитися, щоб жити. Головне завдання для України, полягає в тому, щоб протестний потенціал у Росії серед молоді продовжував зростати, необхідно пам'ятати, що сьогоднішня молодь - це ті, хто завтра може здійснити масові протести, спрямовані на придушення диктаторського режиму або зробити масові заворушення у середині рф. На даний момент ця категорія громадян Росії вмотивована, як ніколи, тому що вони не хочуть вмирати за диктаторський режим та олігархат кремля. Значить необхідна постійна інформаційна кампанія у російськомовному сегменті соціальних мереж, відео-платформах та інтернет-просторі на теми, що обґрунтовують дурість смерті за режим путіна, а також проведення порівняльного аналізу того, скільки дітей чиновників та олігархів росії пішло вмирати на війну в Україні. Як казав мені один із моїх наставників у політології: «Вбиває не людина, і не зброя в її руках. Вбиває ідеологія у голові в людини, тому що ідея змушує людину натискати на курок зброї». Але потрібно зробити так, щоб зброя потенційного ворога була повернута у бік диктаторського режиму кремля, тому що саме внутрішні заворушення у середині рф, можуть бути причиною припинення військової агресії рф проти України.