На окупованій Луганщині публічно б’ють чоловіків, які відмовляється від мобілізації

Росіяни розсилають повістки всім, не зважаючи на вік і стан здоров’я.

На окупованих територіях Луганської області чоловіків силоміць доставляють до воєнкоматів. Щоб протидіяти дезертирству розсилають повідомлення з попередженням про кримінальну відповідальність за залишення місць “служби”.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

“Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих. А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць”, – розповіли в ОВА.

Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ росіяни розсилають смс-повідомлення абонентам мобільної мережі “Лугаком” із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.

Тим часом в Сєвєродонецьку розпочали заходи з підготовки до зими. Йдеться не про відновлення котельних та теплотрас. Так званим “урядом ЛНР” затверджено порядок надання компенсаційних виплат на придбання твердого палива (вугілля або дров) в опалювальному періоді 2022-2023 років. Також встановлено граничну ціну на дрова хвойної породи для сєвєродончан.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни вводять військову підготовку у школах.