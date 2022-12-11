Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій Луганщині публічно б’ють чоловіків, які відмовляється від мобілізації

Росіяни розсилають повістки всім, не зважаючи на вік і стан здоров’я.

На окупованій Луганщині публічно б’ють чоловіків, які відмовляється від мобілізації
Примусова мобілізація на окупованому Донбасі. Ілюстративне фото
Фото: Людмила Денісова

На окупованих територіях Луганської області чоловіків силоміць доставляють до воєнкоматів. Щоб протидіяти дезертирству розсилають повідомлення з попередженням про кримінальну відповідальність за залишення місць “служби”.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

“Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих. А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць”, – розповіли в ОВА.

 

Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ росіяни розсилають смс-повідомлення абонентам мобільної мережі “Лугаком” із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.

Тим часом в Сєвєродонецьку розпочали заходи з підготовки до зими. Йдеться не про відновлення котельних та теплотрас. Так званим “урядом ЛНР” затверджено порядок надання компенсаційних виплат на придбання твердого палива (вугілля або дров) в опалювальному періоді 2022-2023 років. Також встановлено граничну ціну на дрова хвойної породи для сєвєродончан.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни вводять військову підготовку у школах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також