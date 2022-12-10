За день російські окупаційні війська обстріляли дві громади Сумщини

Один з обстрілів був по території біля будинку, де відбувався похорон.

Протягом дня 10 грудня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів, зафіксовано 10 розривів мін. Росіяни обстріляли громаду в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог вдарив по подвір'ю та дорозі біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

Також було зафіксовано 5 “прильотів” зі ствольної артилерії по Середино-Будській громаді.

Нагадаємо, російські війська ввечері 9 грудня завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області.