Після перемоги Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, - Кулеба

Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз в Україні, сказав міністр.

Після перемоги у розв'язаній Росією війні Україна матиме найпотужніші збройні сили в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба відомства.

"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки", – зазначив Кулеба.

За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.

"Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся", - наголосив глава МЗС України.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога у війні з Російською Федерацією.