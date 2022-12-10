Україна не питатиме ні в кого дозволу для завдання ударів по ворогу, - Данілов

Скретар РНБО наголосив, що ситуація була загострена вже багато років.

Секретар Ради національної безпеки та оборон Олексій Данілов наголосив, що Україна не питатиме ні у кого дозволу на завдання ударів у відповідь по ворогу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу НТА, передає "РБК-Україна".

"Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком", - сказав Данілов.

Він також відреагував на заяви деяких представників західних країн, які радять не загострювати ситуацію. Так, секретар РНБО зазначив, що ситуація була загострена вже багато років.

Данілов додав, що Україна не може не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію.

Нагадаємо, раніше представниця пресслужби федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн зазначила, що військові обʼєкти на території Росії є законними цілями для українських ударів.

Уночі 5 грудня на авіабазі Енегельс у Саратівській області та аеродромі біля Рязані пролунали вибухи. На Енегельсі, розташованому в 700 кілометрах від України, пошкоджено два бомбардувальники. На аеродромі біля Рязані від вибухів загинули троє російських військових, четверо отримали поранення. Супутникові знімки свідчать про влучання біля одного з літаків.

На думку британського міністерства оборони, Росія може розцінити ці вибухи як одну з головних стратегічних невдач захисту своїх обʼєктів за час повномасштабного вторгнення до України.

За даними західних медіа, зкорема Washington Post і New York Times, вибухи на двох російських аердромах у Саратівській і Рязанській областях були спричинені атакою безпілотників, запущених із території України. А щонайменше один із ударів координувався спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази.

Україна офіційно не заявляла про причетність до цього.