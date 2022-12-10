На Херсонщині відновив роботу Пенсійний фонд

Громадянам уже надають послуги у Херсоні, Білозерці, Великій Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці.

На Херсонщині відновлено роботу Пенсійного Фонду України.

Про це повідомив у Telegram глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Наразі громадянам уже надають послуги у Херсоні, Білозерці, Великій Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці.

Янушевич також опублікував телефони "гарячих ліній".

Нагадаємо, в листопаді голова правління ПФУ Євгеній Капінус відвідав звільнену від російських окупантів Херсонщину. Він розповів, що у звільнених приміщеннях Головного управління Фонду в області відновлюють базові елементи інфраструктури: світла, зв’язку, теплопостачання і всього необхідного.

В кінці листопада у звільненому від окупантів Херсоні почали виплачувати пенсії. Виплати проводилися в мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти.