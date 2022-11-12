Наступного тижня в Херсоні почнуть виплачувати пенсії, - Мінреінтеграції

Наступного тижня у звільненому від окупантів Херсоні почнуть виплачувати пенсії. Виплати будуть проводитись у мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Вже протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій готова забезпечити Укрпошта. Мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію. Також у Херсоні заплановано поновлення роботи стаціонарного відділення", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Херсонщині наразі працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавн для клієнтів знову відкрилося стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району.

"Мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Гроші доставлятиме Укрпошта", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Крім того, в Херсоні запроваджено комендантську годину з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.