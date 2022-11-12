Взимку у Києві можуть вимикати світло на більш довгий час, ніж зараз, - ДТЕК

При зниженні температури повітря у Києві періоди відключення світла можуть тривати довше.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує ZN.UA.

«Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому», – заявив Сахарук.

Він пояснив, що у разі, коли фахівці не встигатимуть ремонтувати та збільшувати обсяг електропостачання в Києві, світло в місті може зникати надовше, ніж зараз. Сахарук також додав, що поки не готовий повідомити, які інтервали відключень чекають на містян.

Нагадаємо, що 12 листопада застосовані аварійні відключення світла у споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості. Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.