Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
ГоловнаСуспільствоВійна

Взимку у Києві можуть вимикати світло на більш довгий час, ніж зараз, - ДТЕК

Кожні 5-7 градусів зниження температури дають 10% споживання.

Взимку у Києві можуть вимикати світло на більш довгий час, ніж зараз, - ДТЕК
Відключення світла на Позняках ввечері 3 листопада

При зниженні температури повітря у Києві періоди відключення світла можуть тривати довше. 

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує ZN.UA.

«Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому», – заявив Сахарук.

Він пояснив, що у разі, коли фахівці не встигатимуть ремонтувати та збільшувати обсяг електропостачання в Києві, світло в місті може зникати надовше, ніж зараз. Сахарук також додав, що поки не готовий повідомити, які інтервали відключень чекають на містян.

Нагадаємо, що 12 листопада застосовані аварійні відключення світла у споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. 

Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості. Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також