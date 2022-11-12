ЗСУ завдали ударів по нових позиціях ворога на Півдні

Сили оборони України здійснюють зачистку визволених від російських окупантів територій на Півдні. Наразі зазнали вогневого ураження нові позиції ворога.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"Обстановка в нашій зоні відповідальності і в Таврійському операційному районі, зокрема, залишається складною, але контрольованою. У звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей, підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на знову зайнятих позиціях. Наші підрозділи зачищають території, у тому числі, вишукують перевдягнених рашистів, полишену техніку, чим самим поповнюють обмінний фонд та той самий російський ленд-ліз", - йдеться в повідомленні.

Наразі росіяни облаштовують фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території.

Водночас ворог здійснює вогневий вплив по позиціях Сил оборони та по щойно звільнених населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини, не припиняє ведення повітряної розвідки з метою виявлення наших позицій та коректування вогню артилерії.

Протягом ночі відмічено польоти близько півтора десятки безпілотних шпигунів у Бериславському, Херсонському та Каховському районах Херсонщини.

"Ворог продовжує вести активну оборону по усій лінії зіткнення, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи різних калібрів та міномети. Протягом ночі, артилерійським та мінометним вогнем противник накривав позиції наших підрозділів та територіальні громади, щойно звільнені від окупації на північному сході Бериславського району. Постраждалих та втрат немає", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, в Командуванні повітряних сил не виключають, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада. Саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни "Великої двадцятки".