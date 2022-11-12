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Зворушена до сліз: Каллас привітала звільнення Херсона

Прем'єр знову нагадала про підтримку України з боку Естонії.

Зворушена до сліз: Каллас привітала звільнення Херсона
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас привітала звільнення Херсона від російських військ.

Про це вона написала у Twitter.

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як піднімаються синьо-жовті прапори. Естонці спостерігають за вашою хоробрістю з гордістю та глибоким почуттям солідарності та підтримки", - написала Каллас.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Національна поліція вже почала працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.

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