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Нацполіція повернулася до Херсона

Тепер Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи.

Нацполіція повернулася до Херсона
Фото: Скрін з відео

Національна поліція повертається працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.

Проєкт "Український Свідок" опублікував у YouTube кадри з деокупованого Херсона.

Підрозділ ТОР Управління поліції Херсонщини заїжджав у місто з боку Чорнобаївки.

"Тут були фугаси, все було заміновано. Але тепер можна заїжджати", - розповів поліцейський з позивним Семпай.

Представників Нацполіції вітають місцеві жителі, які плачуть від радості: вони чекали, доки український прапор знову буде майоріти над містом. Поліцейські деблокують будівлю управління Нацполіції, зриваючи з нього напис "Управление ГИБДД в Херсонской области".

Тепер Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя. 

Нагадаємо, що на звільненій від росіян території Херсонської області 500 поліцейських вже розпочали роботу. Найближчим часом їх кількість буде суттєво збільшена.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів не поспішати з поверненням у деокуповані населені пункти.

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