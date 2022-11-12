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Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань

В деяких населених пунктах вони лишали харчові набори.

Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Російські загарбники під час втечі з Херсонщини покинули велику кількість техніки.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Щодо ленд-лізу, то дуже багато відзначають саме біля греблі Каховської ГЕС. У Бериславському районі, у селі Веселе окупанти понакидали по виноградниках шалені колони техніки, при чому не підбитої, а справної, нормальної техніки. Величезну кількість бензовозів, навіть повних пальним", - зазначив він.

За словами Хланя, окупанти тікали та кидали техніку, а в деяких населених пунктах навіть лишали харчові набори. 

Нагадаємо, що українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт.

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