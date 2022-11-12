Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджено будинки і адміністративну будівлю

Інформація про постраждалих і обсяги руйнувань уточнюється.

Уночі 12 листопада окупанти продовжували обстрілювати Донецьку область. Через атаки пошкоджені житлові будинки і адміністративна будівля, є поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Волноваському напрямку росіяни вели інтенсивні обстріли Вугледара – пошкодили 4 житлові будинки та адмінбудівлю. На території громади були прильоти по околицях Пречистівки, Новоукраїнки та Водяного”, – розповів очільник ОВА.

Він додав, що на Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно – були поодинокі обстріли по Авдіївці та по Очеретинській громаді. Інформація про постраждалих не надходила.

На Горлівському напрямку троє цивільних дістали поранення – у Бахмуті. У Роздолівці Соледарської громади пошкоджено 8 приватних будинків.

На Лисичанському напрямку тривають масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді – за попередню добу було понад 40 прильотів. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань встановлюється.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили двох мирних жителів на Донеччині. Також учора виявили тіла п’ятьох людей, яких вбили військові РФ під час окупації.