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У британській розвідці припускають, що військові РФ почали виходити з Херсона в одязі цивільних в кінці жовтня

Вони були в числі заявлених 80 тис. евакуйованих цивільних осіб.

У британській розвідці припускають, що військові РФ почали виходити з Херсона в одязі цивільних в кінці жовтня
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Росія, ймовірно, розпочала процес виведення своїх військ із Херсона ще 22 жовтня, коли оголосила про евакуацію населення. Не виключено, що російські військові у цивільному одязі покинули місто разом з мирними жителями, які виявили бажання евакуюватися.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.  

Згідно з повідомленням, 11 листопада Міноборони РФ заявило про завершення виведення військ з Херсона. Ймовірно, у рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

Аналітики стверджують, що завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені Росією посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто.

 

У британській розвідці припускають, що існує ймовірність того, що російська військова техніка та сили в цивільному одязі евакуювалися разом із заявленими 80 тис. евакуйованих цивільних осіб протягом останніх тижнів.

Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відхід завдає значної репутаційної шкоди. Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра.

Цілком імовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і що тепер її сили в основному контролюють саме місто Херсон.

 

Також не виключено, що РФ все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі.

Нагадаємо, учора Херсон повернувся під контроль України, в місто зайшли українські військові.

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