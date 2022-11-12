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Уночі росіяни скерували понад 50 снарядів на міста і села Нікопольського району Дніпропетровщини

Деталі обстрілів уточнюються.

Уночі росіяни скерували понад 50 снарядів на міста і села Нікопольського району Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Цієї ночі росіяни знову обстрілювали Дніпропетровську область. Били “градами” і важкою артилерією по Марганецькій, Червоногригорівській і Нікопольській громадах.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що росіяни скерували на нічні міста і села понад 50 снарядів. Є руйнування житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У решті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. 

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