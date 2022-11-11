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Миколаїв та Холм підписали угоду про партнерство

Міста співпрацюватимуть у торговельно-економічній, науково-технічній і культурній сферах.

Миколаїв та Холм підписали угоду про партнерство
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

У День Незалежності Польщі Миколаїв та Холм підписали угоду про партнерство.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, міста співпрацюватимуть у торговельно-економічній, науково-технічній і культурній сферах. "Від початку повномасштабного вторгнення громада Хелма неодноразово збирала для Миколаєва гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти. Також допомагала нам доставляти вантажі і техніку з інших європейських міст", - зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше Олександр Сєнкевич і мер міста Ганновер Беліт Онай підписали меморандум, згідно з яким обидва міста стали партнерами.

Влітку містами-побратимами Києва стали Осло, Ліон та Марсель.

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