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Кличко зустрівся з мерами 8 європейських міст: «Запевнили, що і надалі допомагатимуть Україні»

З мерами трьох міст Київ підписав угоди про побратимство.

Віталій Кличко зустрівся з мерами 8 європейських міст - членів політичної платформи Eurocities. З трьома містами Київ підписав угоди про побратимство. Про це заявив мер Києва Віталій Кличкоповідомляє сайт КМДА. 

Фото: kmda.gov.ua

«Мери 8 європейських міст від імені політичної платформи Eurocities висловили підтримку Україні та Києву та запевнили, що і надалі готові допомагати українцям. І в їх боротьбі за свою незалежність, і у відбудові українських міст, понівечених російським агресором. З мерами трьох міст - Осло, Ліона та Марселя - підписав угоди про побратимство цих міст зі столицею України», - заявив Кличко. 

Також у складі делегації  Eurocities Київ відвідали мери Флоренції (президент  Eurocities), Афін, Гельсінкі, Риги та Тирани. Всі ці міста - теж побратими Києва.

Фото: kmda.gov.ua

«Ваш візит важливий для нас. Це – і жест підтримки українського народу та киян, і свідчення нашої єдності. Єдності українців і європейців. Єдності в боротьбі за свободу і демократичні цінності. Бо саме за це сьогодні бореться Україна в жорстокій війні, з якою прийшли на нашу землю російські варвари. І тільки об‘єднавши зусилля цивілізованого світу, ми зможемо захистити цінності демократії та свободи, а також безпеку і мир у всій Європі», - наголосив Кличко.

Разом з мерами 8 європейських міст Кличко відкрив на площі біля станції метро «Арсенальна»новий арт-об’єкт - великі металеві краплі, що символізують єдність Києва та Харкова.

Фото: kmda.gov.ua

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