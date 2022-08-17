Вони розпочинають дипломатичну місію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в послів Киргизстану Ідриса Кадиркулова, Румунії - Александру Віктора Мікули, Бельгії - Петера Ван де Вельде та Іспанії - Рікардо Лопеса-Аранди Хагу.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Посли розпочинають дипломатичну місію в нашій державі.

Вручили вірчі грамоти на території Національного заповідника "Софія Київська".

Фото: ОПУ

Зеленський під час розмови з послом Киргизстану відзначив відновлення повноформатної співпраці обох держав. Також Президент заявив, що сподівається на більш рішучу позицію цієї країни на підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Президент також подякував послам за те, що їхні країни надають гуманітарну та військову допомогу для боротьби з російською агресією.

Фото: ОПУ

Також Зеленський високо оцінив підтримку Іспанією другого саміту Кримської платформи.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ України прийняло вірчі грамоти від новопризначеного посла Кіпру.