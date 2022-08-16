Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, за визначенням самих окупантів, “головотяпство”.

Сенс у всіх вибухів на тимчасово окупованих територіях один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби”, - повідомив Зеленський.

Він підкреслив - що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них.

“І я хочу подякувати всім українцям, які допомагають нашим Збройним Силам, нашій розвідці, нашим спецслужбам послаблювати армію окупантів. У цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу й незалежність для нашої держави”, - наголосив президент України.

Він нагадав, що Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті, які борються за свої міста й села, зокрема і в окупації, які зупиняли техніку окупантів, які інформували й інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам у їхньому тилу, які забезпечують необхідне постачання для України та роботу всіх наших державних інституцій та економіки, які волонтерять, які бʼються за наші інтереси за кордоном, які воюють на інформаційній війні. І ми маємо зробити – і зробимо – все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони.

“Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни. Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один”, - зазначив Зеленський.

Сьогодні президент України говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації, а також про нову безпекову та макрофінансову допомогу нашій державі.

Також Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Данії про посилення фінансової підтримки України, про нові санкції проти Росії.

Вперше в історії наших двосторонніх відносин президент України провів переговори з президентом Замбії. Обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, продовольчу безпеку та актуальні глобальні загрози.

Сьогодні Україну відвідали Пан Гі Мун, восьмий Генеральний секретар ООН, та Хуан Мануель Сантос, екс-Президент Колумбії. Головна тема розмови з ними – це гарантії безпеки для України.

“Російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької області та Дніпропетровщини – Оріхів, Нікополь... На жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Тривають обстріли Харкова, прикордонних районів. Але все це нічого не дасть окупантам і не зламає нашого опору. Наші герої відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію... Тривають дуже жорстокі бої”, - наголосив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 189 воїнів державними нагородами. 158 – військовослужбовці Нацгвардії, з них 21 – посмертно. 26 прикордонників, з них двоє – посмертно. Три поліцейських, з них двоє – посмертно. Два працівники Державної митної служби, з них один – посмертно.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам без військового досвіду виїжджати за кордон. Президент повідомив, що не може виконати прохання, висловлене у петиції, оскільки захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу.