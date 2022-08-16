На Слов’янському напрямку росіяни застосували боєприпаси запалювальної дії, - Генштаб

На Слов’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також загарбники задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

Біля Мазанівки рашисти намагалися піти в наступ, але не мали успіху і відійшли.

За даними командування, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 16 серпня така:

на Сіверському росіяни з артилерії завдали ударів неподалік Кам’янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного і Сваркового Сумської області. Також загарбники проводять розвідувальні польоти БпЛА.

росіяни з артилерії завдали ударів неподалік Кам’янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного і Сваркового Сумської області. Також загарбники проводять розвідувальні польоти БпЛА. на Харківському ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль. Завдав авіаударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Було також зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.

ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль. Завдав авіаударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Було також зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки. на Донецькому росармія зосереджує основні зусилля на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

росармія зосереджує основні зусилля на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. на Краматорському окупаційні підрозділи здійснили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Рашисти вели штурмові дії за підтримки авіації біля Івано-Дар’ївки, але отримали відсіч українських захисників. Окупанти зазнали втрат і відступили.

окупаційні підрозділи здійснили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Рашисти вели штурмові дії за підтримки авіації біля Івано-Дар’ївки, але отримали відсіч українських захисників. Окупанти зазнали втрат і відступили. на Бахмутському зафіксовано ворожі обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Росіяни намагалися вести розвідку боєм біля Вершини, та після вогневого ураження ЗСУ втекли. Наступальні та штурмові дії рашистів у районах Соледара, Зайцевого, Майорська теж не увінчалися успіхом - тільки втрати і відступ.

зафіксовано ворожі обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Росіяни намагалися вести розвідку боєм біля Вершини, та після вогневого ураження ЗСУ втекли. Наступальні та штурмові дії рашистів у районах Соледара, Зайцевого, Майорська теж не увінчалися успіхом - тільки втрати і відступ. на Авдіївському окупанти здійснили обстріли неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, а також завдали авіаудару біля Мар’їнки. Вороги вели наступ у районі Невельського. Наразі тут тривають бойові дії.

окупанти здійснили обстріли неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, а також завдали авіаудару біля Мар’їнки. Вороги вели наступ у районі Невельського. Наразі тут тривають бойові дії. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя. Також окупанти завдали авіаударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Тривають бої неподалік Новомихайлівки.

та зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя. Також окупанти завдали авіаударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Тривають бої неподалік Новомихайлівки. на Південнобузькому загарбники намагаються не допустити просування українських військ і ведуть повітряну розвідку БпЛА. Також рашисти продовжують обстрілювати з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченко, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Велика Костромка та Червоногригорівка. Загарбники завдали авіаударів у районах Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового. Також росіяни спробували наступати поблизу Новогригорівки. Однак зазнали значних втрат і втекли.

Нагадаємо, після низки вибухів у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Російські війська продовжують завдавати ударів по місту.

Також відбувся масований обстріл Оріхова (Запорізька область). Загинула одна жителька, ще шестеро отримали поранення.