​У міжнародних партнерів немає жодних питань до України щодо використання технічної допомоги, - Єрмак

Україна з першого дня на 100% відкрита для повного моніторингу та контролю за постачанням та використанням озброєння.

Про це на брифінгу повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.

«Що стосується контролю (за постачанням озброєння), то ви знаєте, що у нас з першого дня президент і вся команда говорили про те, що ми виступаємо за 100% прозорість щодо контролю, моніторингу усієї технічної допомоги, яку ми отримуємо від наших партнерів. І це абсолютно логічно. Якщо наші партнери нам допомагають, то вони хочуть бачити: як це використовується. Дійсно для нас дуже важливо, щоб усі наші партнери відчували себе частиною наших майбутніх перемог», — заявив він.

Керівник Офісу президента наголосив, що наразі працюють конкретні механізми щодо такого контролю. В ОП постійно проходять брифінги для іноземних партнерів. Зокрема, для США та Великої Британії, де звітується не лише інформація про військову ситуацію, а й щодо використання всієї допомоги.

Єрмак нагадав, що у Верховній Раді України буда підтримана ініціатива щодо створення відповідної ТСК з представників усіх фракцій. Вже відбулося декілька засідань ТСК спільно з представниками Міністерства оборони України. Також будуть проводитися онлайн брифінги для Комітету з питань нацбезпеки Конгресу США та інших парламентів.

«Бо позиція України з першого дня абсолютно зрозуміла. Ми захищаємо себе, свою країну та свою землю. По-друге, ми хочемо та вже зламали імідж, який, на жаль, був у минулі роки у нашої країни, коли партнери не отримували необхідної їм інформації. Ми за 100%-ві відносини довіри. Відносини дійсно стратегічних партнерів. Сьогодні ми вже чули від багатьох наших партнерів, лідерів країн, що сьогодні до України «зеро» питань. І це свідчить про те, що чинний механізм (контролю) — дійсно реальний».

За його словами, робота над постачанням нового озброєння від партнерів постійно триває.

«Вона не зупиняється. 24/7. Та це дійсно дуже непроста робота. Бо ми повністю змінили оснащення, яке було одне до війни, а сьогодні воно абсолютно інше. І ця робота триває. У нас є повне та 100% порозуміння з нашими партнерами. І ми йдемо до нашої перемоги».

Нагадаємо, раніше Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію для контролю над використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

У Держдепі США заявили - американський уряд має впевненість, що передана Україні зброя перебуває в надійних руках.