Викрито мешканця Слов'янська, який здавав ворогу розташування техніки та військовослужбовців ЗСУ, – Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито мешканця Слов’янська, підозрюваного в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.

"За даними слідства, у червні 2022 року громадянин України, який також має громадянство РФ, з власного мобільного телефону надсилав співмешканці, а також знайомій, що перебуває на території ворожої держави, на номери російських мобільних операторів дані про місця розташування на території м. Слов'янська особового складу та військової техніки українських захисників", – йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора інформує, що затриманому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, унаслідок нещодавнього нічного обстрілу Слов’янська зруйновано приватні будинки.