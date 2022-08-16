Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Викрито мешканця Слов'янська, який здавав ворогу розташування техніки та військовослужбовців ЗСУ, – Офіс Генпрокурора

Затриманий мав подвійне громадянство з РФ.

Викрито мешканця Слов'янська, який здавав ворогу розташування техніки та військовослужбовців ЗСУ, – Офіс Генпрокурора
Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито мешканця Слов’янська, підозрюваного в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.

"За даними слідства, у червні 2022 року громадянин України, який також має громадянство РФ, з власного мобільного телефону надсилав співмешканці, а також знайомій, що перебуває на території ворожої держави, на номери російських мобільних операторів дані про місця розташування на території м. Слов'янська особового складу та військової техніки українських захисників", – йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора інформує, що затриманому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, унаслідок нещодавнього нічного обстрілу Слов’янська зруйновано приватні будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також