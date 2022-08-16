Швейцарський виробник шоколаду Lindt йде з російського ринку

У березні компанія заявляла, що тимчасово зупиняє бізнес в РФ.

Швейцарський виробник шоколаду Lindt & Spruengli ухвалив рішення піти з російського ринку через її військове вторгнення в Україну.

Про це йдеться в заяві компанії від 16 серпня.

"Lindt & Sprüngli Group вирішила залишити російський ринок. Ми підтримуватимемо наших співробітників у Росії та діятимемо відповідно до місцевих норм", – зазначили в Lindt.

Швейцарська компанія Lindt & Spruengli AG – великий виробник преміального шоколаду. Продукція компанії виробляється на 11 фабриках у Європі та США.

У березні Lindt заявила, що тимчасово зупиняє бізнес в РФ.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що війна відкинула економіку Росії на чотири роки тому за один квартал.