Суд Росії над іноземцями, які служать у ЗСУ, є недійсним, – МЗС України

Це - ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни.

Фіктивний суд Російської Федерації на Донбасі над іноземними громадянами, які служать у Збройних силах України є недійсним. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що це – ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни.

"Фіктивний суд РФ на Донбасі над іноземними громадянами, які служать у Збройних силах України, та гуманітарним працівником є недійсним. Це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни. Міжнародне гуманітарне право має застосовуватися до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", – написав Ніколенко в твіттері.

Напередодні терористи заявили, що обвинувачення проти полонених громадянина Швеції Матіаса Густавсона, хорвата Векослава Пребега і громадянина Великої Британі Джона Гардінга передбачають страту. Загалом окупанти "судять" ще двох полонених іноземців: Ендрю Гіллі та Ділана Гілі, пише "День". Контрольований терористами суд розглядатиме справи іноземців у жовтні.

Нагадаємо, 1 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким іноземні добровольці, які проходять службу в ЗСУ, під час особливого періоду зможуть продовжувати контракти до 10 років.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували іноземний легіон добровольців. Усім, хто хоче до нього вступити, в'їзд у країну максимально спрощено. Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі.

Також повідомлялося, що 3000 американських добровольців готові воювати за Україну.