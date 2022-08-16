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"Не лише жест дружби, а акт братерства", – Дуда подякував Зеленському за привітання з нагоди Дня Війська Польського

Президент Польщі висловив віру, що Україна переможе зло, зокрема й завдяки дружбі між країнами. 

"Не лише жест дружби, а акт братерства", – Дуда подякував Зеленському за привітання з нагоди Дня Війська Польського
Анджей Дуда і Володимир Зеленський у ВР 22 травня
Фото: Twitter Kancelaria Prezydenta

Анджей Дуда відповів на привітання Зеленського з Днем Війська Польського.

Про це написав президент Польщі у Twitter.

"Шановний пане Президенте Зеленський! Дуже дякую за гарні побажання. Їхня форма, яка нам особливо близька, означає, що ми сприймаємо їх не лише як жест дружби, але й як акт братерства. Ми глибоко віримо, що Україна, також завдяки дружбі між нашими країнами, переможе зло", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент України польською мовою привітав Польщу з Днем Війська Польського.

"Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав на покоління вперед. І ми справді разом – як друзі, союзники та брати. Боремося разом. І обов'язково відсвяткуємо нашу і вашу перемогу у боротьбі за свободу й наше спільне європейське майбутнє, яка відбувається зараз, за нашого життя. Дякую вам за вашу історичну підтримку", – зазначив Зеленський у привітанні.

Також під час урочистостей з нагоди Дня Війська Польського Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих військових УНР.

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