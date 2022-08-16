"Не лише жест дружби, а акт братерства", – Дуда подякував Зеленському за привітання з нагоди Дня Війська Польського

Анджей Дуда відповів на привітання Зеленського з Днем Війська Польського.

Про це написав президент Польщі у Twitter.

"Шановний пане Президенте Зеленський! Дуже дякую за гарні побажання. Їхня форма, яка нам особливо близька, означає, що ми сприймаємо їх не лише як жест дружби, але й як акт братерства. Ми глибоко віримо, що Україна, також завдяки дружбі між нашими країнами, переможе зло", – йдеться у повідомленні.

Szanowny Panie Prezydencie @ZelenskyyUa! Bardzo dziękujemy za piękne życzenia. Ich szczególnie bliska dla nas forma powoduje, że przyjmujemy je nie tylko jako gest przyjaźni ale także jako akt braterstwa. Głęboko wierzymy, że Ukraina, także dzięki 🇵🇱🤝🇺🇦, zatriumfuje nad złem. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 15, 2022

Нагадаємо, вчора президент України польською мовою привітав Польщу з Днем Війська Польського.

"Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав на покоління вперед. І ми справді разом – як друзі, союзники та брати. Боремося разом. І обов'язково відсвяткуємо нашу і вашу перемогу у боротьбі за свободу й наше спільне європейське майбутнє, яка відбувається зараз, за нашого життя. Дякую вам за вашу історичну підтримку", – зазначив Зеленський у привітанні.

Також під час урочистостей з нагоди Дня Війська Польського Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих військових УНР.