Руді Джуліані є фігурантом розслідування щодо втручання у вибори у Джорджії

Йдеться про ймовірні спроби скасувати результати президентських виборів у 2020 році.

Руді Джуліані – колишній особистий адвокат експрезидента США Дональда Трампа заявив, що він є фігурантом кримінального розслідування в американському штаті Джорджія щодо ймовірних спроб скасувати результати президентських виборів у 2020 році.

Про це пише BBC.

Колишній мер Нью-Йорка, який цього тижня повинен дати свідчення в суді в Атланті, заявив, що розслідування є політично мотивованим.

Джуліані очолив судові процеси, щоб оскаржити результати виборів. Він також посилив заяви Трампа про ймовірне шахрайство на виборах.

“Як адвокат колишнього президента на виборах у грудні 2020 року Джуліані неодноразово робив необґрунтовані звинувачення щодо вкрадених бюлетенів, закликаючи законодавців штату Джорджія не засвідчувати перемогу президента Джо Байдена на виборах”, – зазначає видання.

Адвокат Джуліані Роберт Костелло зазначив, що його клієнт відмовиться відповідати на будь-які запитання про Трампа, які можуть порушити привілеї між адвокатом і клієнтом.

Зазначимо, демократ Джо Байден випередив республіканця Трампа у Джорджії на 12 670 голосів.

Округ Фултон, де базується розслідування, розпочав кримінальне розслідування після того, як у січні 2021 року з’явився запис телефонної розмови, під час якої Трамп закликав високопосадовця штату, держсекретаря Джорджії Бреда Раффенспергера, “знайти” достатньо голосів, щоб змінити результат.

У травні прокурор скликав велике журі, щоб заслухати докази. Окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс заявила, що її розслідування може призвести до звинувачень у рекеті або змові.

BBC зазначає водночас – те, що Джуліані попросили дати свідчення, не означає, що він або будь-хто інший отримає обвинувачення у злочині.

Вілліс сказала, що вона також розглядає можливість викликати Трампа для свідчення перед великим журі.

У понеділок федеральний суддя відхилив спроби американського сенатора Ліндсі Грема від Південної Кароліни уникнути свідчень великому журі округу Фултон.

Розслідування також розглядає план “фальшивих виборців”, згідно з яким республіканці Джорджії нібито підписували фальшиві сертифікати про те, що Трамп переміг на президентських виборах 2020 року.

Нагадаємо, сам Трамп перебуває під розслідуванням Конгресу за його діяльність, пов’язану з тогорічними бунтами на Капітолії США, і його спробами оскаржити перемогу Байдена на виборах.

Експрезидент Сполучених Штатів також перебуває під слідством відповідно до Закону про шпигунство після заяв федеральної влади про виявлення секретних файлів під час обшуку минулого тижня його маєтку у Флориді.