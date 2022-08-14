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​Цього тижня через іноземних медіаторів роспропаганда заявляла про марність підтримки України США, - ЦПД

"Речником" Кремля навіть виступив співзасновник групи Pink Floyd Роджер Уотерс.

​Цього тижня через іноземних медіаторів роспропаганда заявляла про марність підтримки України США, - ЦПД

На тлі успіхів ЗСУ ворог намагається тимчасово "заморозити" конфлікт, змусивши Україну сісти за стіл перемовин на вигідних для Москви умовах. Для цього використовують іноземних "посередників".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram.

"Співзасновник групи Pink Floyd Р. Уотерс в інтерв'ю CNN звинуватив Президента США Дж.Байдена у тому, що він не намагається вмовити Президента України Зеленського сісти за стіл перемовин із Росією. Також співак додав, що НАТО "спровокувало" Путіна на війну з Україною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, американський журналіст Б. Свонн наполягає на тому, що американці даремно платять за "демократію" в Україні, а санкції проти РФ не діють.

Також американське видання The American Conservative опублікувало матеріал відомого своєю співзвучною пропаганді РФ риторикою експерта Д. Бендоу, в якому той наголошує, що заклики Зеленського про визнання Росії державою-спонсором тероризму "лише ускладнюють перемовини з Кремлем".

Нагадаємо, міноборони Росії оприлюднило фейк, що українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя.

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