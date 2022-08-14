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На Київщині викрили двох шахраїв, які ​під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ"

Зловмисникам загрожує до трьох років ув’язнення.

На Київщині викрили двох шахраїв, які ​під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ"
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поліцейські Київщини викрили шахраїв, які під виглядом посадовців "збирали" гроші для потреб військових.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Двоє 25-річних вихідців з Дніпра, упродовж двох місяців, надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації із проханням допомоги ЗСУ.

Провівши низку оперативних-розшукових заходів, оперативники Обухівського РУП спільно із працівниками кримінальної поліції Київщини вирахували зловмисників.

Правоохоронці встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має.

Зараз поліцейські також перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області, а також всієї України.

За фактом шахрайських дій та використання завідомо підроблених документів, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст.358 ККУ]. Зловмисникам загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну під виглядом гумдопомоги нелегально завезли товари військового призначення на 72 млн грн.

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