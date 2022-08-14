Російські війська обстріляли з "градів" Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область, в одній з громад зафіксовано близько 20 пострілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegrem-каналі.

"Близько шостої години вечора окупаційні війська російської федерації з «Градів» обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі. Зафіксовано 20 пострілів. Минулося без постраждалих, інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - написав він.

Також ввечері з‘явилося повідомлення про те, що люди чули вибух в Покровській громаді Синельниківського району.

"Повідомляю, що цей вибух стався на території Запорізької області. У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад. В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно, наразі ситуація всюди контрольована", - додав Лукашук.

Нагадаємо, вяорв Росія уночі обстріляла два райони Дніпропетровщини. В Марганці був поранений. Ворог бив по Дніпропетровщині і вдень. За суботу окупанти двічі обстріляли Криворізький район.